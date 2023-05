Villa d'Este e FuoriConcorso: è show

Sul lago di Como il prossimo weekend (20 e 21 maggio) sarà dedicato alle vetture più belle di sempre. Infatti sono due gli eventi che celebrano in modo escdusivo queto tema, il Concorso di eganza di Villa d'Este e il FuoriConcorso a Villa del Grumello e Villa Sucota. Due appuntamenti dedicati al design e alla tecnologia delle vetture. BMW Group Classic ospiterà il leggendario Concorso d'Eleganza Villa d'Este in collaborazione con il Grand Hotel Villa d'Este. L'evento di quesranno “vedrà in competizione olrre 50 auto storiche suddivise in otto classi. La vettura Best of Shows sarà incoronata dalla Giuria di esperti e premiato con il Trofeo BMW Group.

Oltre al primo premio le auto in gara al concorso si contenderanno la vittoria il sabato nelle rispettive categorie, per la Coppa d'Oro assegnata tramite voto pubblico e per una serie di altri riconoscimenti. Il pubblico avrà la possibilità di assistere alla sfilata di tutte le auto del Concorso d'Eleganza domenica 21 maggio nel parco di Villa Erba dove verrà organizzata una giornata di attrazioni che andranno oltre le auto stesse, con un programma ricco di musica e intrattenimento. Tutte le vetture iscritte al Concorso d'Eleganza Villa d'Este saranno esposte prima della sfilata per per essere ammirate da vicino. L'evento FuoriConcorso Open Museum, che dal 2022 ospita un museo automobilistico di livello mondiale, una fondazione e una collezione a Villa Olmo, quest'anno celebra il 75° anniversario di Porsche con una spettacolare mostra all'aperto di alcune delle più iconiche auto da strada e da corsa del Marchio tedesco. Il 75° compleanno di Porsche non è l'unico anniversario che verrà celebrato in grande stile al FuoriConcorso di quest'anno.

Cinquant'anni fa, nel 1973, Ferrari lanciò la sua prima auto sportiva a motore centrale con la seducente 356 GT4 BB, disegnata da Leonardo Fioravanti per Pininfarina. La Berlinetta Boxer divenne un'icona del design aerodinamico, e a FuoriConcorso Aero, la “BB” sarà rivisitata con una mostra tributo molto speciale. Ma sarà an che l'occasione di festeggiare il 60° anniversario del reparto competizioni dell'Alfa Romeo Autodelta. "Fin da quando ero un ragazzino, sono stato affascinato dall'aerodinamica e dalle forme fantastiche che designer e ingegneri hanno creato per rendere le loro auto più veloci- afferma Guglielmo Miani, presidente del marchio di lusso milanese Larusmiani e fondatore di FuoriConcorso -. L'impatto dell'aerodinamica sulla storia del design automobilistico non può essere sottovalutato e sono lieto che siamo riusciti a raccogliere alcune della auto più rilevanti, rare e notevoli del design aerodinamico a FuoriConcorso Aero".