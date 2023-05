Volvo sempre più green con XC40 e C40 Recharge

Nuova narrazione, visione a lungo termine, scelta cutlurale e in parte, diciamolo, anche aziendale. Mutando l’ordine dei fattori, il risultato non cambia. Perché il percorso di Volvo ormai è tracciato in maniera più che chiaro. E le convinzioni si solidificano insieme a una strategia figlia di un matrimonio venuto bene, come quello tra i cinesi di Geely e gli svedesi di Volvo , che peraltro ha generato anche un altro pilastro della nuova mobilità come Polestar che sta sfornando modelli elettrici a raffica.

Così, Volvo che già in maniera autonoma aveva individuato una politica decisamente green per i suoi modelli, negli ultimi anni ha premuto il piede sull’acceleratore fino a definire il percorso che la porterà sulla strada di una completa elettrificazione della gamma, in programma dal 2030. L ’ultimo tassello della... lunga marcia di Volvo verso le zero emissioni, o comunque di una CO2 bassissima è stata la messa in vendita del Suv EX90. Disponibile in versione da 300 oppure 380 kW (rispettivamente 408 o 517 cv), è in consegna a partire dall’inizio del 2024. Per il prezzo si parla di una base che sfiora i 100.000 euro per un mezzo che ha comunque chiare ambizioni. Ma il cammino resta cammino, sempre e comunque e non ci si può mai fermare. Per questo motivo sono state recentemente aggiornate le elettriche pure, quelle economicamente più abbordabili, e cioè la Volvo XC40 e la C40 Recharge che, nel frattempo.

Cerchi un'auto? Sfoglia il nuovo listino!

Una delle novità principali è rappresentata dalla presenza del motore elettrico che sulle versioni a due ruote motrici è ora sistemato sull’asse dietro, con il conseguente passaggio alla trazione posteriore. Una scelta vantaggiosa sia in termini di distribuzione delle masse che per l’annullamento di qualunque reazione indotta da eccessi di potenza e coppia motrice. Le versioni di base con un solo motore e la batteria da 69 kWh erogano 175 kW (238 cavalli) mentre quelle Recharcon il pacco accumulatori da 82 kWh arrivano a 185 kWh (252 cavalli). Chi non si accontenta può avere entrambe le vetture anche in versione AWD con un motore anteriore aggiunto da 110 kW e quello posteriore potenziato a 190 kW per un totale di 300 kW (408 cavalli). Per quello che riguarda l’autonomia, le varianti con batterie maggiorate dichiarano una percorrenza sino a 580 km nel ciclo WLTP con le altre che si attestano sui 475 km circa. Le novità comprendono anche due nuovi colori di carrozzeria, un nuovo frontale con griglia ridisegnata e la possibilità di avere cerchi in lega da 19” di diametro.

Dotate della medesima piattaforma, le versioni AWD di XC40 e C40 Recharge si distinguono per un comportamento stradale molto stabile anche grazie alla possibilità di guidare senza quasi usare il pedale del freno nella modalità di massimo recupero dell’energia “one pedal”. Impressionano invece, le reazioni dell’acceleratore quando si affonda il pedale. Nella guida normale prevale comunque la trazione posteriore per una precisa scelta di messa a punto. Sorprendono positivamente, potendo contare sull’elevatissimo livello di comfort, le varianti con un solo motore, anche se avremmo voluto testarle ancora più a fondo senza dover rispettare i limiti imposti dalle strade svedesi. Le nuove XC40 e C40 Recharge sono già ordinabili rispettivamente con listini da 51.850 e 53.800 euro. Le consegne sono previste a partire almeno dal prossimo autunno. La lunga marcia di Volvo verso le emissioni zero e l’elettrico che le garantisce ha ormai preso un ritmo impressionante. E la meta è sempre più vicina.