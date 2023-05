"Mio figlio mi ha insultata": lei lo lega all'auto e lo trascina sull'asfalto

Certi litigi possono far fare cose davvero folli alle persone. Quello che è accaduto nella contea di Wichita, negli Stati Uniti, è un esempio di come la mente umana a volte possa commettere azioni assurde: una 61enne ha litigato con il figlio e per punirlo l'ha legato alla sua vettura, trascinandolo in autostrada.