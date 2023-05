F1, ufficiale: il GP di Imola non verrà recuperato, slitta al 2026

ROMA – Adesso è ufficiale. Il Gran Premio “Enzo e Dino Ferrari” dell’Emilia Romagna, da tutti conosciuto come Imola , n on verrà recuperato nel mondiale di Formula 1 in corso . La comunicazione è arrivata dagli organizzatori della corsa, che ribadendo quanto già comunicato nelle ore scorse circa l’ annullamento del week-end di gara , hanno precisato come, di fatto, il calendario serrato degli eventi legati al Circus, unitamente all’estrema difficoltà di poter far coincidere di nuovo tutte le condizioni per poter ripetere un evento di questa portata, hanno suggerito l’annullamento totale della tappa romagnola del mondiale.

F1, Ipotesi Imola nel mondiale 2026 come “contropartita”

Già nelle ore scorse il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, si era espresso in tal senso vista la drammatica situazione: “Stante l’emergenza in atto, le modalità e i tempi del rimborso saranno resi noti con successiva comunicazione che verrà inviata via mail nei prossimi giorni da ACI Sport, società dell’Automobile Club d’Italia, tramite il fornitore biglietteria ufficiale Ticketone.it“. Per questo motivo, attraverso la nota pubblicata in queste ore, è stata offerta la possibilità di rimborso o di conversione del proprio biglietto per il prossimo appuntamento che si terrà sul circuito imolese. Che sarà sicuramente il prossimo anno, e che ci sarà anche nel 2025, anno in cui l’accordo tra il Gran Premio e la Formula 1 vedrà scadere i suoi termini. A tal proposito, è stata avanzata l’ipotesi di consentire ad Imola la proroga di un anno, garantendo già da ora la presenza del circuito nel mondiale 2026 come “contropartita” per la mancata disputa di quest’anno. Una sorta di “recupero non recupero” del GP annullato per maltempo.