Lamborghini Huracàn Sterrato: ora il Toro va anche off-road

Grande fermento quest’anno a Sant’Agata Bolognese nella sede di Lamborghini, in procinto di festeggiare ufficialmente a fine mese i suoi primi sessant’anni. Infatti dopo la presentazione della Revuelto , la nuova supercar ibrida da 1.015 cavalli, ecco che finalmente è stato possibile guidare la nuova Huracan Sterrato, la versione “off-road” della vettura sportiva della Casa. Baricentro più alto, pneumatici specifici per una guida anche fuoristrada, un design ispirato alle auto da rally e un elettronica che permette una più facile gestione della vettura. In sintesi è quello che lamborghini ha fatto per trasformare la sua auto “entry level” in un’ennesima versione dopo la Tecnica e la STO . La vettura è alta di 4,4 centimetri, monta cerchi da 19 pollici con pneumatici specifici sviluppati da Bridgestone. Sono state allargate le carreggiate di circa di 30 millimetri oltre ad una serie di dettagli tipici dei veicoli off-road, come i rivestimenti dei passaruota e le barre sul tetto, elementi non usuali su una vettura sportiva. “E’ entusiasmante vedere come il design di Lamborghini possa sposarsi perfettamente anche con forme inedite – ha commentato Mitja Borkert, Head of Design di Lamborghini -. Il design della Sterrato traduce in una nuova lingua stilisticala nostra tradizione supersportiva con il preciso intento di creare un’esperienza di guida unica e divertente”.

La Huracan Sterrato monta, come le altre versioni, il V10 di 5.2 litri con una potenza massima di 610 cv abbinato ad un cambio a doppia frizione a sette marce con trazione integrale con controllo elettronico e differenziale autobloccante meccanico al posteriore. Il propulsore assicura un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e una velocità massima di 260 km/h. Tra le modifiche per trasformare una sportiva in una off-road, la presa d'aria che alimenta il motore è stata posizionata sul tetto e non più ai lati come sulle altre Huracan, onde evitare problemi di raffreddamento. I tecnici di Lamborghini hanno lavorato molto sulla parte di elettronica della Huracan Sterrato con l’obbiettivo di rendere la vettura più facile da condurre in off-road. La piattaforma inerziale del Toro che sovrintende il sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) è stata stravolta. Cambiano così le modalità di guida che si possono impostare e al posto della Corsa viene introdotta la Rally, lasciando a Strada il compito di divertivi nell'uso quotidiano e a Sport di regolare le performance in pista. Anche a livello di tarature e set-up ci sono delle novità, infatti la Sterrato non ha più le ruote posteriori sterzanti e cambi anche il sistema di gestione delle quattro ruote motrici. La vettura monta degli specifici pneumatici di Bridgstone, i Dueler AT002, studiati appositamente per lei che prevedono un innovativo design del battistrada e una mescola che offre una perfetta aderenza sia sullo sterrato che sull’asfalto. L’impianto frenante monta dischi da 380 mm all’anteriore e da 356 mm al posteriore. I designer di lamborghini hanno lavorato anche sugli interni della Sterrato, che rispecchiano la filosofia “feel like a pilot”, ovvero sentirsi come un pilota. L’Alcantara caratterizza tutta la selleria della vettura con un innovativo colore Verde Sterrato, mentre tra la strumentazione compare l’inclinometro digitale con indicatore di beccheggio e rollio, la bussola, l’indicatore delle coordinate geografiche e quello dell’angolo di sterzo. Il prezzo della Sterrato? A partire da 269.177 mila euro.