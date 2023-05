Caos dopo Imola per il rebus qualifiche: stravolti i piani della F1

ROMA – Va ben oltre l’aspetto della cronaca l’ annullamento del Gran Premio di Imola a seguito della devastante alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna . Il circuito “Enzo e Dino Ferrari”, prima tappa europea in un calendario serratissimo, aveva in programma anche l’ avvio di alcune modifiche sull’impiego degli pneumatici in qualifica, votate all’aumento della sostenibilità ambientale da parte di Pirelli , fornitore ufficiale, e quindi dell’intero Circus. Modifiche che ora, con l’annullamento di Imola, devono trovare un’altra data utile, che non sia però coincidente con le Sprint Race già in programma.

F1, rebus nuove mescole. Ipotesi Ungheria

Il che, a priori, esclude già i gran premi di Austria (2 luglio) e Belgio (31 luglio). E non prende in considerazione neanche il Gp di Montecarlo, dove la costruzione della griglia di partenza è determinante per il risultato finale, cosa che non vuole in alcun modo essere “condizionata” da nuovi format. Quindi, andando ad esclusione, la prima vera data utile per l’avvio della nuova sessione di prove con mescole obbligatorie – Q1 con mescola dura, Q2 con intermedia e Q3 con mescola morbida – è quella del Gp di Ungheria, in programma dal 21 al 23 luglio. Questo porterà i piloti a ridurre i treni di gomme a disposizione di ognuno, che passeranno da 13 a 11, erodendo così l’impatto ambientale del consumo di pneumatici. A tutto questo si aggiunge, inoltre, la nuova gomma da bagnato che Pirelli vorrebbe introdurre quanto prima, e che non dovendo necessitare di termocoperta per essere riscaldata sarebbe anch’essa più sostenibile. Per questa miglioria, invece, non è stata ancora presa una decisione ufficiale.