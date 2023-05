Autostrade per l'Italia, al via il ripristino della A14 dopo l'alluvione

Autostrade per l'Italia dà il via ai lavori per il ripristino della viabilità sulla A14 Bologna-Taranto, tratto autostradale fortemente colpito dal violentissimo nubifragio che ha colpito l'Emilia-Romagna. La zona, soggetta a frane e allagamenti è inagibile e per questo è necessaria un'operazione di ampia portata per ristabilire la connessione tra le città di Faenza e Forlì.