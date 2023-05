Alluvione in Emilia-Romagna: rinviata anche la festa per Valentino Rossi

TORINO - Anche Valentino Rossi rinvia la festa nella sua Tavullia, che domani doveva consegnarli le chiavi della città, perché non è certamente il momento di celebrare. Con l’Emilia-Romagna e la Motor Valley in ginocchio per l’alluvione che ha provocato 14 vittime e quasi ventimila sfollati, il Comune del paese marchigiano (ma al confine con la Romagna) ha comunicato il rinvio a data da destinarsi della cerimonia. Così come successo per il GP di Formula 1 in programma a Imola, con i proprietari del Circus (F1 Group, con Stefano Domenicali amministratore delegato) a seguire l’esempio della Ferrari e donare un milione di euro alla Protezione Civile per sostenere i soccorsi e i lavori di ripristino del territorio.