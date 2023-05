"Con gli Schumacher Marko ha un problema": l'accusa di Ralf alla Red Bull

ROMA - Mick Schumacher è stato a un passo dall'entrare nell'orbita della Red Bull , prima che Helmut Marko interrompesse tutto e cambiasse i piani. È questo il retroscena di mercato raccontato da Ralf Schumacher in un'intervista a formel1.de, in cui ha spiegato che il nipote, figlio del leggendario pilota della Ferrari , fosse la scelta numero 1 dell' AlphaTauri in vista della stagione 2023: "Franz Tost era consapevole che ci vogliono dai due ai tre anni per abituarsi ai ritmi della Formula 1. Ma a un certo punto è intervenuto Marko, che per 'motivi personali' o chissà cos'altro ha scelto De Vries". Un De Vries che, scelto quasi a sorpresa per guidare l'AphaTauri, non ha certo impressionato, fin qui, ritrovandosi già in bilico per il futuro. Ralf ha poi aggiunto, non senza una vena polemica: "Sembra che Helmut Marko abbia un problema con il cognome Schumacher" .

Mick Schumacher in Red Bull, l'effetto sul marketing

Secondo Ralf Schumacher, l'ingresso di Mick nel mondo Red Bull avrebbe portato benefici anche in termini di marketing per l'azienda che produce la nota bevanda energetica: "La presenza della Red Bull sul mercato tedesco non è molto forte. L'arrivo di Mick avrebbe portato riscontri molto positivi, non capisco perché nessuno ci abbia pensato". Tornando al problema che sta affrontando l'AlphaTauri con l'impatto negativo di De Vries, Ralf non vede Daniel Ricciardo come possibile soluzione: "La macchina è troppo indietro di prestazioni per uno come lui. E non vedo giovani che stiano pensando all'ingresso in Formula 1. Per questo sono ancora più sorpreso di quello che sta facendo Marko".