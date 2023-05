GP Imola, la Formula 1 ripropone gare 2005 e 2021: orari e dove vederle

ROMA - Il maltempo che ha devastato l'Emilia-Romagna ha inevitabilmente fermato anche il mondiale di Formula 1, che in queste ore avrebbe visto in scena il GP di Imola. Il Circus ha infatti annullato l'evento, il quale non verrà recuperato nella stagione in corso; una situazione drammatica, che ha però visto i piloti in prima linea nel dimostrare la propria solidarietà alla popolazione colpita. Per "colmare" il vuoto del momento, inoltre, la Formula 1 sabato 20 maggio trasmetterà sul proprio canale YouTube due gare iconiche che si sono svolte a Imola, ovvero quella del 2005 e quella del 2021.