Verstappen raccoglie fondi per l’Emilia-Romagna: correrà gara virtuale F1

ROMA - Max Verstappen si muove in prima persona per dare il proprio contributo a sostegno della popolazione dell' Emilia-Romagna , alle prese con i danni causati dalla devastante ondata di maltempo degli ultimi giorni. Il pilota della Red Bull , infatti, tramite il Team Redline , la società di sim racing (ovvero gare di simulazione) da lui creata, ha organizzata un nuovo appuntamento dell'evento Real Racers Never Quit, che prese vita nel periodo di lockdown e che vide la partecipazione di moltissimi piloti professionisti. L'evento, che racchiude una serie di quattro gare che si correranno sul circuito di Imola, servirà anche a raccogliere fondi da destinare poi alle zone colpite.

Verstappen a sostegno dell'Emilia-Romagna, le info dell'evento

Il tutto avrà inizio alle ore 15:30 di domenica 21 maggio, collegandosi al profilo Twitch del Team Redline. A spiegare nel dettaglio l'evento è stato il direttore del team, Atze Kerkhof, ai microfoni di Motorsport.com: "Saranno quattro gare a Imola con quattro auto diverse, che si svolgeranno una dietro l'altra: una gara sarà con una Formula 3, una con una Formula Ford, una con una Mazda MX-5 e una con una Toyota GR86". Al via, oltre a Verstappen, ci saranno altri piloti provenienti dalle diverse classi, dal Red Bull Junior Team alla Formula E, passando per Felipe Drugovich e Jack Doohan, riserve rispettivamente di Aston Martin e Alpine, e Shane van Gisbergen, tre volte campione Supercars, oltre a professionisti delle gare di simulazione. "Sosterremo lo stesso ente di beneficenza che sostiene AlphaTauri - ha concluso Kerkhof -. Metteremo un link e un codice QR visibili nello streaming, in modo che gli spettatori possano utilizzarli per fare una donazione all'associazione. Incoraggeremo tutti gli spettatori a fare una donazione".