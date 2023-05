Domenicali: “F1 deve creare valore, non accontentare piloti e ingegneri”

ROMA - La F1 sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti, con Liberty Media che si sta impegnando, riuscendoci, ad attrarre un numero di spettatori sempre maggiore, aumentando i profitti e il coinvolgimento di un pubblico nuovo, ma per questo facendo storcere il naso, spesso, agli appassionati di vecchia data. In alcune occasioni, come successo con Max Verstappen che ha si è detto pronto a lasciare se lo sport si snaturerà troppo, anche i piloti hanno espresso le proprie preoccupazioni. Temi a cui Stefano Domenicali ha risposto in un'intervista concessa al Daily Mail, in cui ha affermato: "Non voglio un ambiente in cui le persone non possano dire quello che vogliono, ma i piloti a volte dovrebbero ricordarsi che fanno parte di un disegno più grande. Fanno parte di questo sport che è anche business, e che cresce perché noi pensiamo in grande. Certe volte non è facile essere fuori dalla propria comfort zone, ma non dobbiamo essere pigri ed egoisti. Ad ogni modo, non arriveremo ad avere delle Sprint Race in ogni weekend. Ma abbiamo un nuovo pubblico, e dobbiamo creare valore economico ogni fine settimana, e non limitarsi a girare in tondo per il solo beneficio di piloti e ingegneri".