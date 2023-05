Ferrari-show, storica prima vittoria nella 24 Ore del Nurburgring

ROMA - La Ferrari centra un risultato storico nella 24 Ore del Nurburgring, conquistando per la prima volta il successo nella prova di durata sul leggendario circuito tedesco. A regalare questo straordinario risultato al Cavallino Rampante è il Frikadelli Racing Team, con l'equipaggio composto da Earl Bamber, Nicky Catsburg, Felipe Fernandez Laser e David Pittard, anch'essi alla prima affermazione su questa prova. Una cavalcata strepitosa, nonostante qualche intoppo come la foratura nella giornata di sabato, e una finale tiratissimo per il livello bassissimo di carburante, che ha tenuto tutti sulle spine fino alla bandiera a scacchi.