Domenicali pazzo di Hamilton: "Il suo ruolo in F1 è sempre più grande"

ROMA - Lewis Hamilton ha incantato il mondo intero in Formula 1, laureandosi sette volte campione del mondo al pari del leggendario Michael Schumacher, ma nelle ultime due stagioni sta facendo molta fatica a bordo della sua Mercedes. Il rendimento del britannico e le difficoltà della sua monoposto portano a porsi degli interrogativi importanti in merito al futuro del pilota all'interno del circus. Sicuramente Hamilton non correrà ancora per molti anni, ma una volta terminata la sua esperienza in pista potrebbe anche decidere di assumere un ruolo diverso per rappresentare la Formula 1 nel mondo.