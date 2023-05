Aprilia All Stars, un'edizione speciale per aiutare l'Emilia-Romagna

L'evento Aprilia All Stars , in programma a Misano il sabato 27 maggio e organizzato in collaborazione con il Comune di Misano e con il contributo della Marina Militare vedrà l'azienda di Noale fare qualcosa di concreto e importante per dimostrare solidarietà alle comunità dell'Emilia-Romagna in questi giorni così difficili.

Massimo Rivola, AD di Aprilia Racing : “Sarà una occasione straordinaria per ripartire, tutti insieme. Saremo a Misano per donare a tutti un momento di serenità e per essere realmente vicino a tutte le persone dell’Emilia Romagna. Da faentino, con famiglia e amici travolti dal disastro, sono vicinissimo a tutti coloro che hanno subito danni e ringrazio per lo spirito di grande solidarietà che stiamo ricevendo. Per questo vi aspettiamo in tanti a Misano, per rendere concreto e forte il nostro aiuto ”

“Sono felice di confermare la data di Aprilia All Stars", ha dichiarato Fabrizio Piccioni , Sindaco di Misano, "la festa si farà come previsto e sarà proprio il segno di una Romagna che non si ferma mai. La comunità di Misano è già pronta a questo grande evento e sarà lieta di accogliere la grande famiglia di Aprilia, i suoi campioni e, soprattutto, le migliaia di appassionati che invaderanno il nostro circuito”.

Insieme per l'Emilia-Romagna

Gruppo Piaggio e Aprilia hanno deciso di devolvere alla Protezione Civile un contributo per ogni partecipante, dimostrando che la semplice presenza degli appassionati in circuito si tradurrà in un aiuto concreto per la Romagna. In pista e nel paddock l'accesso sarà totalmente gratuito in tutto il circuito di Misano.

Tutti gli appuntamenti in programma

Ad Aprilia All Stars saranno presenti tutti i piloti di Aprilia Racing, impegnati nella MotoGP e nel fuoristrada: Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Lorenzo Savadori e i piloti del team RNF, Miguel Oliveira e Raúl Fernandez. Oltre a loro, i piloti Jacopo Cerutti e Francesco Montanari saranno protagonisti del ritorno di Aprilia Tuareg alle grandi competizioni fuoristrada.

Non mancheranno i grandi campioni che, con le loro vittorie, hanno reso Aprilia il marchio italiano ed europeo con il maggior numero di successi nel Motomondiale, come Max Biaggi e Loris Capirossi. Saranno presenti anche molti altri piloti e amici del marchio Aprilia provenienti dal mondo dello sport e dello spettacolo.

Tutti i partecipanti all'evento presso il Misano World Circuit avranno la possibilità di vincere una Aprilia Tuareg iscrivendosi direttamente nel paddock. Si tratta di un'opportunità unica per coloro che hanno Aprilia nel cuore. La parata finale delle moto uscirà per la prima volta dal circuito per arrivare nel cuore di Riccione, fortemente colpita dall'alluvione.