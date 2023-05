Follia in strada: madre e figlio beccati a sfidarsi in una corsa clandestina

Tra i comportamenti più pericolosi che possono essere tenuti alla guida, c'è sicuramente quello di svolgere corse di velocità su strade pubbliche , superando spesso di molto il limite consentito. I protagonisti di queste gare illecite sono per la maggior parte delle volte giovani che vogliono sfoggiare le loro auto potenti, stavolta invece gli agenti di Polizia si sono trovati davanti ad arrestare una madre e un figlio.

Urla insulti razzisti mentre è alla guida, ci scappa l'incidente!

Serata in famiglia

La vicenda ha luogo nella città californiana di Fresno, lungo la Shaw Street: i due veicoli, una Dodge Charger (guidata dal ragazzo) e una GMC Sierra (guidata invece dalla madre), stavano sfrecciando ad altissima velocità toccando i 130 km/h in una strada in cui il limite è di 70 km/h. Le Forze dell'Ordine sono riuscite a bloccare le automobili e i loro conducenti, scoprendo con sorpresa che in realtà erano madre e figlio. Le due vetture sono state ovviamente poste sotto sequestro, mentre i due ora devono rispondere dell'accusa di guida spericolata, un reato che negli Stati Uniti la maggior parte delle volte porta a pene pesantissime.

Insegue un 19enne in fuga sulla BMW: "Chiama mia mamma!"