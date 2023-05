Sciopero trasporti 26 maggio: a rischio treni, bus e non solo

Roma, gli ambientalisti questa volta si appendono a un ponte

Treni a rischio in tutta Italia

Per quanto riguarda i treni, Trenitalia ha comunicato che il probabile disservizio interesserà l'intervallo orario compreso tra le 9:00 e le 17:00. In questa fascia quindi potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni o modifiche delle corse. Saranno garantiti invece i treni a lunga percorrenza dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Gli altri mezzi a Milano

A Milano c'è da sottolineare l'adesione di ATM alla serrata. Per questo i disagi potrebbero essere pesanti sia per quanto riguarda i bus che le metro, per i quali il servizio non è garantito dalle ore 00:01 alle 05:29, dalle 08.31 alle 12.29 e dalle ore 15.31 a fine servizio. Per le linee autoguidovie le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59, mentre per la funicolare Como-Brunate il servizio sarà garantito fino alle 8:30 e tra le 16:30 e le 19:30.

La situazione a Torino

Se a Milano aderisce ATM, a Torino sciopera anche GTT e per questo anche all'ombra della Mole si prospettano parecchi disagi. Non saranno quindi garantiti: il servizio urbano-suburbano- metropolitana e centri di servizi al cliente dalle 00:01 alle 05:59, dalle ore 09:01 alle ore 13:59 e dalle 15:01 a fine servizio. Il servizio Ferroviario sfm1-Rivarolo-Chieri dalle ore 00:01 alle ore 05:59; dalle 09:01 alle 17:59 e dalle 21:01 a fine servizio e tra le ore 15.00 e le ore 18.00 potrebbero non essere garantite anche le corse della linea bus SF2 tra Venaria e Torino e viceversa.

