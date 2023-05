F1, Horner contro il Circus: "Troppi GP, vicini a punto di rottura"

ROMA – E’ un attacco frontale duro e autorevole quello che arriva contro gli organzzatori del Mondiale di Formula 1 dall’evento Future of the Car, organizzato dal Financial Times. Interpellato sulla questione calendario, il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha parlato senza mezze misure di “punto di rottura ormai vicino” per via delle troppe gare in programma. Quest’anno ne erano previste 24, il numero più alto di sempre, non fosse stato per gli annullamenti di Cina, per questioni legate all’emergenza Covid, e Italia, a causa del maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna.