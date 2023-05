Ferrari, Leclerc e Sainz calciatori sfortunati: in campo succede di tutto

ROMA - In vista del prossimo Gran Premio di Monaco di Formula 1 , in programma questo fine settimana sul tracciato di Montecarlo , alcuni piloti hanno preso parte alla tradizionale partita di calcio di beneficenza. Tra questi anche i due alfieri della Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz , che però si sono distinti per alcuni episodi sfortunati avvenuti in campo . Il monegasco, infatti, è stato protagonista di una goffa caduta, mentre lo spagnolo è stato inquadrato con una vistosa fasciatura alla gamba per un problema muscolare, ma ha tranquillizzato i follower.

Leclerc e Sainz, i messaggi social dopo la partita

Charles Leclerc, dopo l'episodio, ha commentato ironicamente sui social la sua strana caduta: "Mi è stato dato un talento naturale per giocare a calcio che in pochi anno". Carlos Sainz, invece, sempre attraverso i social, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni: "Ciao a tutti! Voglio solo rassicurare e dire che sto bene, sono completamente pronto per correre questo fine settimana a Monaco. Quello di ieri è stato un colpo subito durante una tradizionale partita di beneficenza, ma non è stato un infortunio. Mi piace giocare a calcio come sempre e adesso sono pronto per concentrarmi sul weekend".