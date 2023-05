Opel Corsa, anche mild hybrid con il restyling

Come è fatta fuori

Le modifiche nel design riguardano principalmente la parte anteriore che ora dispone del caratteristico frontale Opel Vizor che contraddistingue tutti i nuovi modelli della Casa. La fascia di colore nero copre la parte anteriore del frontale e integra in un unico elemento la calandra, i fari a LED e il sistema Opel Blitz al centro. La vettura non cambia nelle dimensioni, ma l’impatto visivo che si ha con questo nuovo look la fa sembrare più grande e più larga della precedente, merito del nuovo design Opel Vizor. I fari a matrice di LED Intelli-Lux, che Opel ha introdotto nel segmento delle utilitarie nel 2019, sono stati ulteriormente potenziati e resi più precisi grazie a 14 elementi LED anziché otto, controllabili singolarmente: assicurano un’illuminazione maggiore che ora “esclude” gli altri utenti della strada in modo ancora più preciso di prima. Di maggiori dimensioni rispetto a prima, e rese più evidenti, anche le finte prese d’aria della parte inferiore del paraurti anteriore. Una soluzione stilistica che trasferisce alla nuova Corsa un design più incisivo e potente. A seconda del livello di allestimento, il logo del marchio sulla parte anteriore è offerto in un’accattivante finitura nera o in argento satinato opaco, come la scritta Opel posizionata al centro del posteriore. Il montante C, la cui colorazione fa sì che non si colleghi al tetto, permette, a quest’ultimo, di avere un aspetto come se fluttuasse sopra il veicolo.

La scheda tecnica dell'Opel Corsa

Nuove le motorizzazioni della Corsa, che infatti integra ai propulsori tradizionali anche i mild hybrid con un sistema a 48 Volt sui motori da 100 cv (74 kW) e quello da 136 cv ( 100 kW). Inoltre queste motorizzazioni sono dotate di un nuovo cam- bio automatico a doppia frizione. La versione full electric di Opel Corsa sarà invece disponibile con due diversi propulsori, quello da 100 kW (136 cv) di potenza e un’autonomia fino a 357 km o con quello da 115 kW (156 cv) e un’autonomia mas- sima di 402 km (ciclo WLTP).

Tecnologia e allestimenti

Internamente la vettura non ha subito grandi modifiche nel design, ad esclusione della nuova plancia completamente digitale, optional, basata sulle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, dotata di funzionalità grafiche, multimediali, di visione computerizzata e intelligenza artificiale (AI) potenziate e dell’intuitivo sistema di infotainment con uno schermo touch a colori di dimensioni fino a 10 pollici. Il sistema di navigazione offre nuovi servizi come il riconoscimento vocale attivabile con il messaggio “Hey Opel” e aggiornamenti over-the-air. Inoltre i display sono stati resi ancora più chiari, in modo che tutte le informazioni importanti risultino più leggibili. La vettura è ora dotata di Apple CarPlay e Android Auto e di ricarica degli smartphone con sistema wireless. Le altre novità negli interni riguardano il design dei tessuti per i sedili, la nuova leva del cambio e il design del volante, modifiche che contribuiscono a creare il senso di modernità alla vettura anche per chi sta alla guida. Non è stato ancora comunicato il prezzo della vettura, nei diversi allestimenti e motorizzazioni, come la potenza della batteria che garantisce l’autonomia della vettura.