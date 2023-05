La Juventus ha una nuova auto: è la Jeep Grand Cherokee

Una flotta di Jeep Grand Cherokee è stata consegnata, nei giorni scorsi, alla Juventus , destinata ai suoi calciatori e lo staff. Il luogo in cui si è svolto l'evento è l’ Allianz Stadium di Torino , e partecipavano Eric Laforge , Responsible for Jeep Brand Enlarged Europe, e Novella Varzi, Country Manager del marchio Jeep® in Italia.

Laforge ha subito rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo: “Jeep e Juventus rappresentano un binomio perfetto fatto da un brand iconico come Jeep e una squadra leggendaria come la Juventus. Un binomio fatto di successi e che incarna perfettamente i valori del brand Jeep: Libertà, Avventura, Autenticità e Passione. Sono orgoglioso di poter consegnare la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe ai giocatori della Juventus, un modello iconico che si distingue nella categoria dei “grandi SUV”, come massima espressione di raffinatezza e tecnologia, combinato con un perfetto equilibrio tra dinamica su strada e capacità fuoristrada. E con l’introduzione del 4xe, la nostra versione esclusiva dell'elettrificazione 4x4, il nuovo Grand Cherokee incrementa le leggendarie capacità fuoristrada e l’esclusivo DNA Jeep”.

Il sodalizio di Jeep e Juventus

Il rapporto fra i due marchi, come ben sappiamo, non è nuovo ma dura da svariati anni. Nasce nella stagione 2012-2013, e da allora è riuscito a portare alla conquista di diciotto titoli tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. L'auto destinata alla squadra, la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe, unisce un motore turbo 2,0 litri avanzato a quattro cilindri, due motori elettrici ad alta tensione, un cambio automatico TorqueFlite a 8 velocità e i collaudati sistemi di trazione 4x4 Jeep, con 380 CV e 637 Nm di coppia.

Se ci si sofferma sul pacco batterie, questo è da 400 volt, composto da 96 celle agli ioni di litio e ha fino 48 km di autonomia combinata completamente elettrica, con un'autonomia complessiva totafina 700 km. L'auto vanta anche una grossa tecnologia: c'è l'Uconnect™ 5 con uno schermo per il passeggero anteriore innovativo per il segmento; un nuovo sistema di intrattenimento ad alta definizione per i sedili posteriori e Active Driving Assist. La gamma vanta poi un allestimento Summit Reserve con interni in pelle Palermo, interni in vero legno e sistema audio McIntosh da 950 watt e 19 altoparlanti. La sua architettura è stata rinnovata, e adesso sfoggia uno stile aerodinamico per garantire migliori prestazioni e una maggiore sicurezza e affidabilità, riducendo al contempo peso, rumorosità e vibrazioni del veicolo.

