F1, Leclerc: “Hamilton al mio posto in Ferrari? Vasseur me lo avrebbe detto”

ROMA – Alla vigilia del Gran Premio di Montecarlo , che lo vede correre “a casa sua”, Charles Leclerc torna sulle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi su un imminente scambio di prima guida tra lui e Lewis Hamilton , in avvicendamento tra Ferrari e Mercedes . Ed è un ritorno “tranchant”, per usare un eufemismo alla francese che richiama il quotidiano a cui il monegasco del cavallino ha rilasciato le dichiarazioni, ovvero L’Equipe. Interpellato sull’argomento – e non poteva essere altrimenti – Leclerc taglia corto: “Al momento non c’è niente, altrimenti lo avrei saputo”.

F1, Leclerc: “Sul mio futuro si vedrà, non è il momento di parlarne”

Il pilota del Cavallino ribadisce: “Se quelli di un presunto scambio tra me ed Hamilton fossero stati di più che semplici rumors, sono sicuro che Fred Vasseur me lo avrebbe detto, pertanto su questo tema non sono assolutamente preoccupato”. Non solo. Leclerc parla anche dell’altra ipotesi circolata forte nei giorni scorsi, ovvero quella dell’arrivo di Hamilton al posto di Carlos Sainz, che regalerebbe alla Ferrari una coppia super per la prossima stagione: “Del futuro di Carlos non parlo, altrimenti sicuramente uscirà un altro titolone. Sto imparando a conoscere la stampa”…