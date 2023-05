Gp Imola, rimborso biglietti: anche Monza o Imola 2024 come opzioni

ROMA – Il gran premio di Imola non disputato la scorsa settimana per la tragedia che ha colpito l’Emilia Romagna si “recupererà”, com’è ormai noto, nella stagione 2026. Un termine lungo, sul piano temporale. Ecco allora perché Automobile Club d’Italia (Aci) e TicketOne hanno optato per una seconda soluzione per quanti, in possesso del biglietto, non hanno optato per il rimborso economico.