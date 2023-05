Il Bugatti Residence è a Dubai: quanto costano gli appartamenti extra lusso?

Tutto il lusso possibile

Il Bugatti Residence, commissionato al rinomato costruttore Binghatti degli Emirati, sarà situato nella zona centrale di Dubai, a breve distanza dal Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Ma ciò che renderà l'edificio veramente straordinario saranno gli appartamenti, riccamente allestiti e impreziositi da dettagli sontuosi. Il grattacielo comprenderà una collezione di 171 Riviera Mansions e 11 Sky Mansion Penthouses, ognuna delle quali sarà assolutamente unica con layout curati su misura. Il comprensorio è stato progettato con servizi di lusso senza pari, tra cui una spiaggia ispirata alla Riviera, una piscina privata, una spa con idromassaggio, un fitness club, un tavolo da chef, un cameriere privato, un club privato per i soci e due ascensori per auto dal garage all'attico. La residenza dispone anche di una serie di servizi di alto livello e su misura dedicati ai suoi residenti, tra cu autista e concierge su richiesta. Il prezzo per acquistare uno degli appartamenti, sicuramente folle, è per ora sconosciuto: sui siti internet dedicati la cifra può essere richiesta solo previa iscrizione con tanto di nome, cognome e numero di telefono dell'interessato.

