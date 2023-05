Diretta qualifiche F1 GP Monaco 2023: dove vederle in tv

MONTECARLO - Tutto è pronto per il Gran Premio di Monaco, valido come settimo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. Dopo l'annullamento della tappa di Imola per il maltempo che ha devastato l'Emilia-Romagna, si riparte dal Principato, terzo circuito cittadino di fila dopo Baku e Miami. Tante le novità, con una Mercedes rivoluzionata e una Ferrari che il venerdì è sembrata competitiva. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 27 maggio alle ore 12:30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita le qualifiche dalle ore 18:30.