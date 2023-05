Monaco FP3, Ferrari lontane dalle Red Bull: Sainz 4°, Leclerc 7°

MONTECARLO - Dopo un venerdì che ha dato segnali positivi, per la Ferrari arrivano indicazioni in chiaroscuro dalle FP3 del GP di Monaco, settimo appuntamento del mondiale di F1. Carlos Sainz e Charles Leclerc, infatti, non brillano e faticano a trovare un buon feeling, chiudendo rispettivamente quarto e settimo, con lo spagnolo a +0.485 e il monegasco a +0.699 dalle Red Bull. A comandare il gruppo, infati, è stato Max Verstappen in 1:12.776, seguito ad appena 73 millessimi da Sergio Perez. La sessione è stata interrotta anzitempo da una bandiera rossa, causata da un lungo di Lewis Hamilton al Mirabeau. Appuntamento, tra poche ore, con le qualifiche.