Monaco, Ferrari in seconda fila. Pole da flipper di Verstappen!

MONTECARLO - È Max Verstappen a far segnare il miglior tempo nelle qualifiche del GP di Monaco, agguantando la pole position nel settimo appuntamento della stagione di F1. Risultato sorprendente del pilota della Red Bull, che nel suo ultimo tentativo recupera oltre due decimi in due settori, andando a sbattere anche un paio di volte contro il muro, fino a tagliare il traguardo in 1:11.365, 84 millesimi meglio di Fernando Alonso. Ad aprire la seconda fila è la Ferrari di Charles Leclerc, che non riesce a centrare la terza pole di fila davanti al pubblico di casa, ma dimostrandosi alla pari con gli avversari. Quinto Carlos Sainz. Da segnalare quanto successo a Sergio Perez, protagonista di un incidente nei primi minuti del Q1: il messicano scatterà dall'ultima posizione.