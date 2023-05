F1, all’asta i premi di Imola: il ricavato verrà donato all’Emilia-Romagna

ROMA - Nuova iniziativa della F1 per raccogliere fondi da devolvere poi alle zone dell'Emilia-Romagna più colpite dal devastante maltempo delle scorse settimane. Una situazione che aveva portato anche all'annullamento del Gran Premio di Imola, una scelta di buon senso per evitare di caricare ancora di più tutta la macchina dei soccorsi in atto nella regione. La F1 ha infatti annunciato che diversi oggetti che che dovevano essere usati nel GP italiano verranno venduti sul portale "F1 Authentics" tramite aste aperte fino al prossimo 6 giugno, il cui ricavato verrà devoluto all'agenzia di sicurezza territoriale e alla protezione civile.