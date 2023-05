Ferrari, Vasseur e il pasticcio Leclerc-Norris: “Situazione non chiara”

MONTECARLO - "L'episodio tra Leclerc e Norris? Non è semplice, in quella parte della pista la traiettoria da tenere non è chiara ed è ancora più complicato perché nel tunnel è totalmente buio. Dal nostro punto di vista, non è chiaro se Charles abbia ostacolato davvero Lando". Così Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la possibile penalità che potrebbe subire il pilota della Ferrari per "impeding", ovvero per aver ostacolato Lando Norris nel mezzo del tunnel. Una manovra che potrebbe costare anche tre posizioni in griglia a Leclerc, che in caso di sanzione diventerebbe sesto.