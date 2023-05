Ferrari, Leclerc penalizzato a Monaco: parte da terzo a sesto, il motivo

MONTECARLO - Brutta notizia per Charles Leclerc e la Ferrari , dopo le qualifiche del Gran Premio di Monaco , settimo appuntamento del mondiale di Formula 1 . Il pilota monegasco, che aveva firmato il terzo tempo della sessione, è stato infatti penalizzato e partirà dalla sesta casella . Questo perché si è ritrovato fuori traiettoria nel tunnel, ostacolando Lando Norris , che stava invece completando il suo giro veloce. Una classica situazione di "impeding" che è costata a Leclerc le tre posizioni di penalità, e che lo porterà a partire dalla terza fila, a fianco di Lewis Hamilton.

Penalità Leclerc, pasticcio del muretto Ferrari

In queste situazioni, gran parte della colpa ricade sul muretto, che è incaricato di avvertire i propri piloti per evitare di incorrere, appunto, in sanzioni. Una dinamica che lo stesso Norris aveva sottolineato ai microfoni di Sky Sport, pur senza togliere anche una parte di colpe a Leclerc: "È il team che dovrebbe pensare a queste cose, ma anche il pilota dovrebbe accorgersene".