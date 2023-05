Ferrari, Leclerc e l’impeding a Monaco: “Ho fatto di tutto per spostarmi”

MONTECARLO - Il sabato di qualifiche a Monaco è stato un mix di emozioni per Charles Leclerc, con un pizzico di amarezza ma anche di soddisfazione per le prestazioni della Ferrari, fino alla penalità di tre posizioni per impeding nei confronti di Lando Norris, che lo costringerà a partire sesto. E proprio su questo punto, uscendo dalla riunione coi commissari, ai microfoni di Sky Sport Leclerc aveva commentato: "Sotto il tunnel non si vede benissimo dagli specchietti. Ho fatto di tutto per spostarmi, appena mi è arrivata la comunicazione mi sono portato sulla sinistra. So che non è stato il giusto timing". E infatti, dopo quasi un'ora e mezza dalla fine del colloquio con Leclerc e Norris, è arrivata la penalità per il monegasco, con la griglia di partenza che cambia considerevolmente.