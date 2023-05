GP Monaco, super Minì in F3: prima vittoria per il 18enne palermitano

MONTECARLO - La giornata di gare del Gran Premio di Monaco termina con un grande risultato per un italiano: in F3, infatti, Gabriele Minì conferma la pole position andando a imporsi tra le vie del Principato, ottenendo la prima vittoria in carriera nella categoria. Il 18enne di Palermo ha dimostrato grandi capacità nel resistere al pressing di Dino Beganovic (poi secondo al traguardo), salendo in seconda posizione nella classifica iridata, alle spalle del brasiliano Gabriel Bortoleto, quinto in gara. A completare il podio è stato l'estone Paul Aron.