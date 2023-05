F1, GP Monaco: male le Ferrari di Leclerc e Sainz, trionfa Verstappen

MONTECARLO - Il Gran Premio di Monaco, settimo round del mondiale di F1, vede la vittoria di Max Verstappen, capace di conservare la prima posizione su Fernando Alonso, dopo essere partito dalla pole position. Lontane le Ferrari, che nel Principato non brillano e portano a termine una gara completamente anonima, non riuscendo a trovare nemmeno un guizzo in termini di strategia per guadagnare qualcosa nel momento in cui la pioggia ha scombinato i piani a 25 giri dal termine: sesta posizione per Charles Leclerc, ottava per Carlos Sainz, il quale è stato anche protagonista di un testacoda prima di montare le gomme intermedie. A podio Esteban Ocon, poi le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.