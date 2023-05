Ferrari, Vasseur amaro a Monaco: “L'ala di Sainz regalo di compleanno"

MONTECARLO - Domenica deludente della Ferrari, che non riesce a ottenere un buon risultato nel Gran Premio di Monaco. Niente regalo di compleanno, quindi, per Frederic Vasseur, che compie 55 anni. Anzi, qualcosa è arrivato, come ha spiegato il team principal ai microfoni di Sky Sport: "Un giornalista mi ha riportato il pezzo di ala di Sainz", ha commentato con un sorriso amaro, in riferimento al pezzo perso dallo spagnolo per un contatto con Esteban Ocon. Una dinamica che non ha necessitato di un cambio di musetto, con Carlos che ha però chiuso in ottava posizione.