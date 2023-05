Ferrari, Leclerc: Pit stop da anticipare a Monaco? Speravamo in Safety Car

MONTECARLO - Il GP di Monaco ancora una volta non sorride a Charles Leclerc, che sulla pista di casa raccoglie solo un sesto posto; gara difficile per il pilota della Ferrari, che ha visto un piccolo spiraglio solo con l'arrivo della pioggia, anche se il team ha preferito di non anticipare di un giro il montaggio delle gomme intermedie. Situazione che Leclerc ha così spiegato ai microfoni di Sky Sport: "Eravamo consapevoli dei rischi che ci saremmo presi rimanendo in pista. Adesso a fine gara è ovvio dire che si doveva rientrare prima. Ma quando sei in pista con quelle condizioni, con la pioggia e molte macchine con le slick, sono più le volte in cui paga rimanere fuori e aspettare la safety car che cambiare in anticipo. Ma la safety non è mai arrivata, e lì abbiamo perso posizioni".