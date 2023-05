Ferrari, Sainz 8° a Monaco: “Errori anche miei, diventeremo più forti”

MONTECARLO - Gran Premio di Monaco da dimenticare per la Ferrari, che nel Principato non ha certo raccolto i risultati che sperava. Qualche scelta di strategia avrebbe potuto aiutare Carlos Sainz e Charles Leclerc, ma nemmeno da quel punto di vista le cose non sono andate bene. E non solo per "colpa" del muretto, come ha ammesso Sainz: “Abbiamo provato a stare un giro in più fuori dopo la seconda sosta, ma è stato un errore, anche da parte mia - ha dichiarato lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport -. Impareremo da queste situazioni e diventeremo più forti. Oggi è stata un po' una lotteria, e non è facile prendere decisioni”.