Lo minaccia con la pistola per farsi dare la Porsche... poi va all'aperitivo

La storia che vede coinvolti un ragazzo di 21 anni e un uomo di 61, a Brescia, ha dell'assurdo. Il ragazzo, un malvivente, nel pieno centro della città, sabato 27 maggio , ha minacciato l'uomo con tanto di pistola puntata alla tempia per farsi cedere la sua Porsche Carrera da oltre 120mila euro. Quel che è grottesco della dinamica del furto, però, è che il fuggitivo – forse ingenuo su quel che sarebbe accaduto dopo? - si è fermato a un bar per fare... l'aperitivo!

Beccato a sorseggiare un drink

L'uomo che è stato derubato della sua supercar si trovava in via San Giovanni quando il piccolo criminale gli ha puntato contro l'arma da fuoco. Il 61enne, a quel punto, non aveva scelta: ha dovuto consegnargli telefono, portafoglio e Porsche, lasciandogli dentro le chiavi dell'auto che costa, per intenderci, circa 130mila euro. Ciò che però è assurdo di tutta la storia è che il ragazzo è stato poi trovato dai Carabinieri della compagnia di Chiari al bancone di un bar di Coccaglio mezz'ora dopo!

La fortuna ha voluto che il malvivente si fosse fermato per fare un aperitivo, noncurante dell'atto appena commesso, ed è stato colto dalle forze dell'ordine mentre sorseggiava un drink e sgranocchiava olive e patatine. E non solo: la Porsche appena rubata era parcheggiata fuori il locale, alla luce del sole. Un atto ingenuo, forse, ma che è stato essenziale per restituire la supercar al suo proprietario. Lui, ovviamente, è stato arrestato per rapina a mano armata.

