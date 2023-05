Aumento prezzi benzina e Diesel: a quanto ammonta la nuova impennata

Nuova, ennesima, impennata dei prezzi dei carburanti in tutta Italia. Lo si evince dall'elaborazione da parte di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Ministero dei Trasporti, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,826 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,811 e 1,839 euro al litro (no logo 1,820). Il prezzo medio praticato del Diesel self è 1,668 euro al litro (rispetto a 1,665), con le compagnie tra 1,653 e 1,684 euro al litro (no logo 1,658).