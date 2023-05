Non si accorge del carro-attrezzi e con l'auto spicca il volo! VIDEO

Un incidente così singolare e clamoroso che, probabilmente, se non avesse un video come prova, ìsarebbe stato etichettato come fake news. Ci troviamo nella contea di Lowndes, Georgia (USA) , e un'auto si è letteralmente infilata nel pianale di un carro-attrezzi spiccando il volo a tutta velocità .

L'auto sale sul carro-attrezzi e vola: il video

Parte tutto da una semplice distrazione alla guida. L'automobilista di una berlina nera si distrae guardando ciò che succede sulla corsia opposta, dove a causa di un incidente si sono radunati polizia e ambulanza. Mentre è in marcia, però, l'automobilista non si accorge di essere in perfetta traiettoria con il pianale di un carro-attrezzi davanti a lui. La berlina sale così sul mezzo e, data la velocità, prende letteralmente il volo e schizza in alto, per poi scendere e schiantarsi sulla strada mancando di un soffio un'altra vettura che stava marciando in quel momento. Insomma, è praticamente la scena di un film d'azione. Solo che non ci sono telecamere, troupe o stuntman. È tutto frutto del caso: questo incidente ha veramente dell'incredibile.