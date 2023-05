Minardi, schiaffo alla Ferrari: “A Montecarlo hanno sbagliato tutti”

F1, Minardi: “A Montecarlo si sono visti i campioni veri”

“La gara di Montecarlo ha esaltato i campioni – ha scritto Minardi – Verstappen ha mostrato ancora una volta tutto il suo talento, surclassando Sergio Perez, protagonista di un errore da principiate in qualifica. Alonso, a sua volta, ha demolito Lance Stroll. Nando si porta a casa il quinto podio su sei appuntamenti. Peccato per l’errore del team, che gli ha montato le gomme da asciutto nonostante le indicazioni dello spagnolo di passare alle wet. Probabilmente non sarebbe cambiato il risultato, ma avremo potuto assistere ad una lotta con l’olandese, anche in virtù dei suoi due piccoli incontri ravvicinati col guard-rail". Quindi il capitolo Ferrari: “Si è presentata in pista con alcune modifiche, posticipando però il pacchetto importante al Gp di Spagna – ha proseguito Minardi - questa volta anche la qualifica non è stata esaltante, e sono stati commessi una serie di errori sia da parte del team che da parte dei piloti che richiedono un’analisi approfondita, oltre ad un consumo accessi delle gomme. Come sappiamo a Barcellona saranno introdotte importanti novità tecniche, sperando possano contribuire a fare un passo in avanti perché un sesto e ottavo posto è davvero troppo poco”.