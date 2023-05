Stroll e Alonso firmano l'Aston Martin: è stata venduta a 1,5 milioni di euro

Ecco perchè il milione e mezzo

Se si da un'occhiata al listino della supercar il prezzo di base indicato è di circa 250mila euro, comunque altissimo ma non come quello dell'esemplare all'asta. Il motore non è stato toccato: rimane il potentissimo 4,0 V8 biturbo da 680 CV e una coppia di 800 Nm, abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti, ma come è possibile quindi una cifra simile? Il motivo sta tutto nei dettagli che rendono unica quest'automobile. Oltre al fatto che la vettura sia stata completamente personalizzata dal reparto Q di Aston Martin con diversi badge sulle fiancate e sui sedili, l'auto in questione presenta un dettaglio unico al mondo: la copertura del motore mostra gli autografi dei due super piloti Lance Stroll e Fernando Alonso.

