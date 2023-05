Code e ingorghi per il ponte del 2 giugno: tutte le info sulla viabilità

Un nuovo weekend lungo è alle porte e con lui nuovi giorni di traffico intenso. La Festa della Repubblica porterà gli italiani a riversarsi sulle strade per raggiungere i posti di vacanza: il flusso di veicoli potrebbe intensificarsi già nel pomeriggio di giovedì 1 giugno su tutte le principali arterie italiane.

Aumento prezzi benzina e Diesel: a quanto ammonta la nuova impennata

Situazione traffico

La situazione andrà peggiorando progressivamente fino alla mattinata di venerdì 2 giugno, ma già nel pomeriggio si prevede un graduale ritorno alla normalità, che proseguirà anche per l'intera giornata di sabato 3 giugno. Domenica 4 giugno invece la situazione tornerà ad essere critica con il rientro di coloro che hanno trascorso il lungo ponte del lontano da casa.

Deroghe

Al fine di migliorare la viabilità nelle giornate di forte traffico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha decretato il blocco dei mezzi pesanti con una massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Questo divieto di circolazione sarà in vigore venerdì 2 giugno dalle 7.00 alle 22.00 e domenica 4 giugno dalle 7.00 alle 22.00. Alcune deroghe saranno applicate a favore dei veicoli provenienti o diretti verso l'estero, oltre che per coloro che arrivano dalle isole maggiori. Altre eccezioni riguarderanno i veicoli di soccorso e le Forze dell'Ordine in servizio.

Carburanti: in estate arrivano cambiamenti. Quali sono?