Gli italiani riscoprono le bici: il mondo delle due ruote fa un +62%

Con l’arrivo della bella stagione è stato registrato un aumento del +85% delle ricerche di prodotti e offerte relative ad articoli sportivi. Ma l’aumento che DoveConviene, l’app che semplifica lo shopping nei negozi fisici facendo risparmiare denaro e tempo, ha registrato da aprile è spiegabile grazie al forte impatto del Giro di Italia sugli appassionati di questo sport. Infatti, ben il 62% del totale delle ricerche relative al mondo dello sport realizzate da aprile ad oggi interessano il settore bike. Il crescente interesse, inoltre, anticipa la celebrazione della Giornata Mondiale della Bicicletta (3 giugno), istituita dalle Nazioni Unite per la consapevolezza dei benefici derivanti dall’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e per il tempo libero.