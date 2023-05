F1, Marko punge Mick Schumacher: "Contano le prestazioni, non il marketing"

ROMA - La stagione di Formula 1 sta proseguendo in maniera spedita ma, oltre a parlare delle prestazioni in pista, si pensa anche la futuro all'interno di ogni scuderia. Tra i piloti di riserva della Mercedes c'è un certo Mick Schumacher che, dopo l'addio alla Haas, è rimasto senza un posto sulla griglia di partenza. L'ambizione del tedesco è quella di tornare in pista il prima possibile, ma per qualcuno il campione del mondo di Formula 2 non ha ancora dimostrato di essere all'altezza di un sedile in Formula 1.