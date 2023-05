Nuova Fiat Topolino: piccola, compatta ed elettrica

La Fiat Topolino del 2023 è una microcar elettrica, compatibile come quadriciclo leggero, con particolari di design che la distinguono da altri progetti simili nell'universo Stellantis: Citroen Ami e Opel Rocks.

Anche per i ragazzi di 14 anni

Si candida come una proposta per i ragazzi di 14 anni, grazie all'omologazione da quadriciclo leggero. È una soluzione interessante anche per chi è alla ricerca di un'alternativa per la mobilità urbana e a corto raggio.

I 75 km di autonomia dichiarata dal progetto Ami-Rocks-Topolino, con velocità massima di 45 km/h, ne fanno un ideale modello a metà strada da i dispositivi di micromobilità e le convenzionali citycar di segmento A.

Tradizione Fiat

Fiat (qui trovi i modelli sul mercato dell'usato) attinge a piene mani alla propria storia, rilanciando un nome che nelle intenzioni avrebbe dovuto motorizzare l'Italia negli anni Trenta del Novecento.

Non solo nome ma anche particolari di stile che ritornano. Dal mondo 500 anni Cinquanta c'è spazio per il disegno dei fari anteriori e la lavorazione della fascia centrale, proseguendo con le applicazioni color silver.

Alle spiaggine rimandano le soluzioni come l'assenza delle portiere sostituite da una corda, la tinta verde acqua, i particolari d'ispirazione nautica, il rivestimento della plancia e la struttura ultraleggera dei sedili.

Sono le primissime indicazioni di stile della nuova Fiat Topolino, che andrà a posizionarsi sul mercato come un'alternativa dal prezzo accessibile al mondo della mobilità elettrica.

Ricarica di 3 ore

La ricarica della batteria sarà, come gli altri progetti gemelli, possibile da una normale presa domestica a 220v (circa 3 ore per la carica completa) o da colonnine in corrente alternata, attraverso l'utilizzo di un adattatore.

Le dimensioni della Fiat Topolino 2023 sono di 2,41 metri in lunghezza per un'altezza di 1,52 metri.

Modelli Fiat usato