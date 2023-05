Superbike: Bautista, stopping alla Brembo verso Misano

TORINO - Un blitz nel regno dei freni per il pilota che da due anni non frena la sua fuga mondiale. Sulla strada di Misano , dove domani con gli incontri stampa e venerdì con le prime prove libere del quinto round del campionato di Superbike , stamane Alvaro Bautista ha visitato il Reparto Racing della Brembo . A Curno , pochi chilometri da Bergamo, il campione del mondo delle “derivate”, ha seguito di persona la progettazione e la realizzazione dei freni della sua Ducati Panigale V4 R con la quale sta dominando anche questa stagione (+69 in classifica su Toprak Razgatlioglu , il turco della Yamaha ).

Accompagnato dall’amministratore delegato Daniele Schillaci, lo spagnolo ha conosciuto gli ingegneri e le persone che lavorano dietro le quinte per sviluppare le soluzioni tecnologiche altamente innovative che hanno successo anche in Formula 1, MotoGP, Formula E, MotoE e nei campionati Endurance. In particolare Alvaro ha osservato da vicino la produzione delle pinze alettate di ultima generazione, dei dischi alettati in acciaio e delle ruote Marchesini in alluminio forgiato che contribuiscono al successo della sua Rossa.

«È un orgoglio avere qui con noi un campione come Alvaro Bautista - le parole di Mario Almondo, COO di Brembo Performance -. Lavoriamo a fianco dei team e dei loro piloti, anno dopo anno, perseguendo progresso tecnologico, performance e sicurezza in modo indissolubile, come solo Brembo sa fare da tantissimi anni».

Nel cosiddetto Kilometro Rosso, il distretto innovativo Brembo ben visibile dall’autostrada A4, Bautista ha anche visitato “The Art of Braking”, la mostra che racconta il viaggio imprenditoriale e tecnologico di Brembo.

«Ringrazio tutte le persone della Brembo che mi hanno invitato a visitare la loro sede - saluta Bautista -. Sono rimasto affascinato nel vedere quanta passione e dedizione ci sia in ogni fase di lavorazione degli impianti frenanti. Da sempre sono un grande appassionato di freni: in gara sono molto forte nel rettilineo, quando è il momento di staccare non faccio mai una frenata da 100 a 0, ma cerco di essere il più graduale possibile. Ed è davvero incredibile vedere i prodotti per tutti i campionati del motorsport».

Infine la spinta per Misano, la gara di casa. «Sono fiducioso. Ho un buon feeling con la moto, speriamo di fare contenti tutti i tifosi Ducati e tutti i membri del team Aruba.it per questo primo weekend italiano del WorldSBK».