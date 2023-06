Auto usate, quelle online hanno meno CO2: quali sono le ragioni?

Acquistare auto online, seppur sia ancora una scelta fatta da pochi, è molto semplice e fa risparmiare un sacco di tempo. Ma non solo. A quanto pare, quelle vendute online producono , mediamente, 152 kg di CO2 in meno all'anno rispetto a quelle acquistate nelle concessionarie . Come sarebbe possibile? Anzitutto, è bene specificare che l'età di una vettura è essenziale quando si valuta poi il suo impatto sulla qualità dell'aria e sulla sicurezza stradale. E dunque, per tornare subito all'affermazione iniziale, i clienti che comprano veicoli online spesso optano per auto più ecologiche e meno dannose per l'ambiente.

Il marketplace di auto usate Carvago.com ha così deciso di svolgere un'analisi delle prestazioni in termini di emissioni delle auto vendute ai propri clienti nel mercato italiano e delle auto vendute dai concessionari italiani nel 2022. Ricordiamo, anche in questo caso, che il parco auto italiano è fra i più vecchi. I dati riportati sono quelli ufficiali WLTP dei produttori. Jakub Šulta, founder e CEO di Carvago.com, dice: "I clienti che acquistano auto usate online scelgono in genere auto più giovani e più efficienti dal punto di vista dei consumi, con un maggior numero di dispositivi di sicurezza attiva e passiva. È anche più probabile che chiedano auto ibride o completamente elettriche, il che ha un impatto positivo sull'impronta di carbonio delle auto vendute online".

Meno inquinamento

La produzione media delle vetture vendute tramite Carvago.com nel 2022 è inferiore di 7,6 grammi per chilometro, rispetto alla media del mercato italiano delle auto usate. Con un chilometraggio medio di 20.000 km all'anno, l'impronta di carbonio di un veicolo usato online è dunque inferiore di 152 chilogrammi di CO2 rispetto a uno usato normale sul mercato italiano. L'età media del parco auto nello stivale, come dicevamo prima, sta crescendo e l'età è uno dei dati principali che considera l'impatto ambientale del trasporto passeggeri.

La domanda di auto ecologiche con almeno un motore alternativo è invece in crescita, per esempio, nella Repubblica Ceca da già molto tempo. In questo mercato le vetture usate, ibride o elettriche hanno rappresentato circa il 5% delle vendite dall'inizio del 2023, mentre il rivenditore online Carvago.com riporta una quota superiore al 12%. Ma a questo punto la domanda è: perché le vendite di auto usate online hanno una quota più che doppia di auto con emissioni decisamente inferiori rispetto ai normali rivenditori? A rispondere è Antonio Gentile, Country Manager di Carvago.com per l’Italia: "La risposta si trova nella dimensione dell'offerta: mentre nel mercato nazionale si possono trovare poche migliaia di ibride e veicoli elettrici, l'offerta online, che non è limitata da confini o lingua, apre le porte ad una visibilità migliore e mette a disposizione più di centomila auto con motorizzazioni alternative".

