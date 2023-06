Ferrari, Waché, la smentita Red Bull di Marko: La F1 e i gossip di mercato

ROMA – Il mercato impazza anche in F1 e lo dimostrano i rumors legati all’ interessamento della Ferrari al direttore tecnico della Red Bull , Pierre Waché . Rumors che sarebbero stati smentiti dallo stesso Helmut Marko : “Ho sentito che la Ferrari vuole Pierre Waché, ma lui non è interessato”, avrebbe detto l’ex pilota e consigliere del team leader del mondiale al giornalista britannico Joe Saward , che aveva riportato l’indiscrezione.

"La Ferrari su Waché ma resterà in Red Bull”

Un’indiscrezione che, dopo l’annuncio dell’addio di un altro pezzo da novanta del box Red Bull come Rob Marshall, comunque lascia pensare considerando anche le difficoltà del team campione del mondo di fronte al budget cap, difficoltà che potrebbero obbligare il team a liberarsi di alcuni ingegneri top per stare dentro i parametri imposti dal regolamento. E di certo il direttore tecnico, che è una delle menti dietro il grande successo della Red Bull, può essere uno dei pezzi pregiati di questo “mercato nel mercato” che oltre ai piloti – proprio qualche giorno fa sempre la Ferrari è stata al centro delle voci, poi smentite, su un presunto passaggio di Hamilton dalla Mercedes al Cavallino – potrebbe riguardare anche gli ingegneri. In particolare quelli della Red Bull, sempre più appetiti dalle altre scuderie.