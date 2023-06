Ferrari con livrea speciale per i 100 anni dell’Aeronautica Militare

Matteo Cressoni , esperto pilota GT ed Endurance, ha realizzato una speciale Ferrari 488 Challenge Evo per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare . L'esemplare ha ricevuto l'approvazione della stessa Aeronautica, ed è stato presentato presso il circuito di Cervesina, in provincia di Pavia. Ma quali sono le sue caratteristiche? Vediamole.

Anche i colori della bandiera italiana

Una Ferrari decisamente fuori dagli schemi, almeno dal punto di vista estetico. Sebbene nel tempo ci siamo abituati a livree appariscenti, questa si sa distinguere, con il suo manto multicolore. Le tonalità che predominano sono il giallo e il blu, mentre ai lati troviamo quelle della bandiera italiana, verde, bianco e rosso. Non poteva mancare lo stemma dell’Aeronautica Militare che troneggia sul cofano. E infine anche una dedica, “Ciao Alessio #5”, inserita dallo stesso Cressoni in memoria di Alessio Ghersi, pilota della Pattuglia Acrobatica Nazionale scomparso di recente in un incidente aereo.

Per quanto riguarda la meccanica, questa Ferrari ha tutto quello che gli amanti della velocità chiedono. La 488 Evo, rispetto alla versione standard, vanta una maggiore efficienza aerodinamica, per un’esperienza di guida come poche ce ne sono. Questo è dovuto sia dal grande lavoro fatto, appunto, sul versante aerodinamico, sia dal motore turbo V8 da 3,9 litri che è in grado di eroga ben 670 CV e 760 Nm.

Sainz si gode la 812 Competizione: ecco la prima Ferrari di Carlos