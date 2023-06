F1, Red Bull subito forti in Spagna. Le Ferrari di Sainz e Leclerc indietro

BARCELLONA (SPAGNA) - Red Bull velocissima già dall'inizio in Spagna. I campioni del mondo si mettono subito in cima alla classifica parziale al termine della FP1, confermando le previsioni della vigilia. Sia Max Verstappen sia Sergio Perez fanno il vuoto, lasciando agli altri le briciole. Che sono amarissime per le Ferrari: Charles Leclerc chiude ottavo, Carlos Sainz nono.